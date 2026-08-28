Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 290,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'520 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 291,40 EUR aus. Mit einem Wert von 288,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 166'828 Siemens-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,50 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 0,24 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je Siemens-Aktie. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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