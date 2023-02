Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag stärker

Um 04:28 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der Xetra-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 145,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 15'381 Punkten steht. Bei 145,24 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 143,34 EUR ging der Anteilsschein in den Xetra-Handel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 442'457 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 152,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,73 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 54,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.02.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18'070,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 16'497,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 präsentieren. Am 08.05.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,70 EUR je Siemens-Aktie.

