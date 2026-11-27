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27.11.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens steigt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 254,40 EUR.
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 254,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'411 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 256,30 EUR. Mit einem Wert von 256,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36'808 Siemens-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Siemens gewährte am 12.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.68 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 11.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 10.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 12,03 EUR je Siemens-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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