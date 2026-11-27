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27.11.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag fester
Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 251,95 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'403 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 256,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 256,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 305'405 Siemens-Aktien.
Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 27,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,81 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 12.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 23.68 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 12,03 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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