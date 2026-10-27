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27.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 265,95 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 265,95 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 265,95 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 259,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349'605 Siemens-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 8,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 EUR belaufen. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Am 11.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,32 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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