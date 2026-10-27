Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Dienstagmittag

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 263,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'492 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 264,50 EUR. Bei 259,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170'008 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 9,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 24,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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