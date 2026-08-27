Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nordwärts

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 288,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'324 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 289,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 288,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35'760 Siemens-Aktien.

Bei 291,50 EUR markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,88 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,16 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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