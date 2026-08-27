Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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27.08.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 286,10 EUR nach.
Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 286,10 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'242 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 285,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 288,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 307'488 Siemens-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 44,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,65 EUR je Siemens-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,16 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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