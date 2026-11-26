Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 250,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'149 Punkten tendiert. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 253,35 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 252,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 61'660 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 21,10 Prozent Luft nach unten.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.11.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.68 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 12,13 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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