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26.11.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 251,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'242 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 253,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 263'859 Siemens-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 15,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 21,32 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.11.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 23.68 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Siemens-Bilanz für Q1 2027 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,13 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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