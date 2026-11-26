Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,1 Prozent auf 250,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 253,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,90 EUR. Zuletzt wechselten 153'904 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 16,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.68 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 12,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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