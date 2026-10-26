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26.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 259,15 EUR.
Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 259,15 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'376 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 261,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 192'607 Siemens-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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