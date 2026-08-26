Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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26.08.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens verteidigt Stellung am Mittwochvormittag
Die Aktie von Siemens hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 285,55 EUR.
Mit einem Kurs von 285,55 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'249 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 289,35 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 285,25 EUR. Bei 289,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89'546 Siemens-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 44,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,16 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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