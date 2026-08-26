Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag stärker

Die Siemens-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 290,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'396 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie legte bis auf 290,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 289,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 362'565 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 291,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,52 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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