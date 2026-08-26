Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 287,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'315 Punkten notiert. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 289,35 EUR zu. Mit einem Wert von 289,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197'208 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,50 EUR erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19.38 Mrd. EUR eingefahren.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Sector Perform-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingefahren

Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant