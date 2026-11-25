Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 254,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'041 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 254,65 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 253,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44'768 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 14,62 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 22,20 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 23.68 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent gesteigert.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2027 wird am 11.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 12,13 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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