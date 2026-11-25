Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 249,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'899 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 248,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 254,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 328'679 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,74 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,07 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 23.68 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 21.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Siemens die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 12,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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