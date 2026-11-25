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25.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittwochmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 254,05 EUR.
Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 254,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'045 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 253,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 126'413 Siemens-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,82 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,06 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,35 EUR aus. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.68 Mrd. EUR im Vergleich zu 21.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,13 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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