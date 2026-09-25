Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 280,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'420 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 280,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 51'553 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 4,18 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,24 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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