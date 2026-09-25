Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 278,10 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'372 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 281,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 279,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 446'667 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 4,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,80 Prozent.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 20.79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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