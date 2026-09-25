Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag stärker

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 279,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'468 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 281,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 279,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 245'067 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 4,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Abschläge von 29,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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