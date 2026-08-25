Siemens Aktie News: Siemens steigt am Dienstagnachmittag

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 286,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'297 Punkten notiert. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 287,50 EUR zu. Bei 282,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 312'883 Siemens-Aktien.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 44,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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