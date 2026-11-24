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24.11.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 263,75 EUR.
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 263,75 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'288 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 263,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 264,20 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 31'606 Aktien.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 24,93 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,82 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 12.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23.68 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 11.02.2027 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2027 auf 12,13 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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