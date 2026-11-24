Die Siemens-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 258,35 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'134 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 257,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 318'455 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,00 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 23,36 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.11.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.68 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 21.43 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie im Fokus: Konzern plant weitere Zukäufe und pausiert Aktienrückkäufe

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy