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24.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 260,90 EUR.
Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 260,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'148 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 260,35 EUR. Bei 264,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 132'574 Siemens-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 291,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 24,11 Prozent sinken.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,82 EUR belaufen. Am 12.11.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,07 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.68 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 12,13 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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