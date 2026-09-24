Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 276,00 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'369 Punkten steht. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 278,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 353'250 Aktien.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von 5,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 39,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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