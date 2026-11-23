Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 256,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'876 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie legte bis auf 258,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 256,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 71'624 Aktien.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 11,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,82 EUR je Siemens-Aktie. Am 12.11.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.68 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Am 10.02.2028 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 12,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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