Um 16:28 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 265,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'287 Punkten liegt. Bei 265,20 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 256,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 504'136 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Gewinne von 10,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,82 EUR. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,07 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.68 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2027 12,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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