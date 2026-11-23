|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 259,20 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,8 Prozent auf 259,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'030 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 260,90 EUR. Bei 256,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 207'202 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 11,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 23.68 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent gesteigert.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Am 10.02.2028 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 12,13 EUR im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie
Siemens-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert (finanzen.ch)
|
09:43
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:43
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07:43
|Siemens-Chef Busch bescheinigt deutscher Industrie grosses KI-Talent (Spiegel Online)
|
20.11.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|18.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.