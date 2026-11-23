Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,8 Prozent auf 259,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'030 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 260,90 EUR. Bei 256,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 207'202 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 11,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Siemens liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 23.68 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Am 10.02.2028 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 12,13 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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