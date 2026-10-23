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23.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 255,20 EUR.
Die Siemens-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'085 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 254,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 374'742 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 291,70 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 14,30 Prozent Luft nach oben. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 22,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 EUR je Siemens-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,32 EUR je Siemens-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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