Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'465 Punkten steht. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 276,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 275,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123'165 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 27,84 Prozent sinken.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.79 Mrd. EUR – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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