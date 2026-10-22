Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag schwächer

Die Siemens-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 260,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'418 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 259,90 EUR ab. Bei 261,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 37'651 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,32 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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