Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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22.09.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 274,45 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'538 Punkten notiert. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 275,40 EUR. Bei 274,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47'327 Siemens-Aktien.
Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,65 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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