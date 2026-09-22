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22.09.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens macht am Nachmittag Boden gut

Siemens Aktie News: Siemens macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Siemens
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Die Siemens-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 275,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'636 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 277,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 274,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 389'478 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 291,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 28,21 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie mit Outperform

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