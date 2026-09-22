Siemens Aktie News: Siemens am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 276,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'737 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 277,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 274,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 250'943 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 198,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 39,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19.38 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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