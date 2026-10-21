Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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21.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 262,55 EUR.
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 262,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'431 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 263,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 261,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156'695 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 11,10 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 24,59 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,32 EUR je Siemens-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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