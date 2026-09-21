Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens legt am Montagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 272,35 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 272,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'550 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 272,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 351'585 Stück.
Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,30 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.79 Mrd. EUR – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens-Aktie mit Outperform
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
16:29
|Siemens Aktie News: Siemens legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)