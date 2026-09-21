Siemens Aktie News: Siemens legt am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 272,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'550 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 272,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 351'585 Stück.

Am 28.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,30 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.79 Mrd. EUR – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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