Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag im Plus

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 271,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'572 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 271,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 189'404 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,04 Prozent.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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