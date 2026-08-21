Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Siemens-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 276,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'986 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 276,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,50 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'911 Stück gehandelt.

Bei 291,50 EUR markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,41 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 20.79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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