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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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21.08.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gesucht

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 277,70 EUR.

Siemens
259.81 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 277,70 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'039 Punkten steht. Bei 278,45 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 275,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 180'447 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 291,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,97 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 28,70 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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