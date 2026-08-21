Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 277,70 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 277,70 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'039 Punkten steht. Bei 278,45 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 275,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 180'447 Siemens-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 291,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,97 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 28,70 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.
Am 12.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
Sector Perform-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingefahren
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.