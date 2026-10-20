Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.10.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 257,05 EUR ab.
Die Siemens-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 257,05 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'176 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 257,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 154'664 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (291,70 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,97 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 EUR aus. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,32 EUR je Siemens-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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