Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens gibt am Dienstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 258,00 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,1 Prozent auf 258,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'235 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 254,95 EUR. Mit einem Wert von 261,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 975'582 Siemens-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 11,55 Prozent niedriger. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 23,26 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 EUR, nach 2,61 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Am 11.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,32 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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