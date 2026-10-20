Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.10.2026 12:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 257,40 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 257,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'136 Punkten steht. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 254,95 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 497'527 Siemens-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 11,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 30,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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