Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.08.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 277,00 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 277,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'040 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 277,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31'154 Siemens-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 291,50 EUR. 5,23 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 28,52 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR je Aktie ausschütten. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingefahren
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag höher (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.