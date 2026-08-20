Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.08.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens
Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 275,10 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 275,10 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'965 Punkten steht. Bei 274,35 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 276,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 278'149 Siemens-Aktien den Besitzer.
Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,96 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 06.08.2026. Das EPS lag bei 2,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Am 18.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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