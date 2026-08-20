Siemens Aktie News: Siemens am Mittag schwächer

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 275,95 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'974 Punkten steht. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 274,65 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 276,80 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111'558 Stück gehandelt.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 291,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,11 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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