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19.11.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 270,30 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:28 Uhr 1,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'885 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 270,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 269,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 59'014 Siemens-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 291,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 36,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 5,35 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,82 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 12.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 23.68 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent gesteigert.
Die Siemens-Bilanz für Q1 2027 wird am 11.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 10.02.2028.
In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 12,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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