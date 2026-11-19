Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 270,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'681 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 272,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,15 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 294'407 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 7,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,88 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,82 EUR aus. Am 12.11.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.68 Mrd. EUR im Vergleich zu 21.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Siemens.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 12,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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