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19.10.2026 09:29:00

Siemens Aktie News: Siemens gibt am Vormittag nach

Siemens Aktie News: Siemens gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 267,60 EUR.

Siemens
246.59 CHF -1.72%
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Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 267,60 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'439 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 267,55 EUR nach. Bei 269,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 37'211 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 9,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 35,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 EUR je Siemens-Aktie. Siemens gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Siemens.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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