Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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19.10.2026 16:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 263,25 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 263,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'217 Punkten liegt. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 263,05 EUR. Mit einem Wert von 269,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 357'278 Siemens-Aktien den Besitzer.
Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,79 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 EUR belaufen. Am 06.08.2026 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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